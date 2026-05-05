Акция "Бессмертный флот" впервые пройдет в Петербурге в День Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный флот" памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Кирилл Смирнов.

"Отдельно я хотел бы сказать про тот формат, который впервые будет в нашем городе в этом году… Это акция "Бессмертный флот"… Это уникальное мероприятие, которое дает возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике", - сказал он журналистам.

По словам Смирнова, участниками проекта станут парусные и моторные маломерные суда, на которые будут нанесены названия и изображения погибших кораблей. На бортах будут находиться участники специальной военной операции, представители духовенства, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Акция "Бессмертный флот" пройдет в акватории Малой Невки, за ней можно будет наблюдать с территории Крестовского острова (вдоль Северной дороги), уточнил Смирнов.

Он добавил, что штаб "Бессмертного полка" в Петербурге будет рекомендовать другим российским регионам проводить эту акцию.