Акция "Бессмертный флот" впервые пройдет в Петербурге в День Победы
16:06 05.05.2026
Акция "Бессмертный флот" впервые пройдет в Петербурге в День Победы

© РИА Новости / Михаил Голенков
Малый ракетный корабль "Советск"
Малый ракетный корабль "Советск" . Архивное фото
  • В Санкт-Петербурге 9 мая впервые пройдет акция "Бессмертный флот" памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
  • Участниками акции станут парусные и моторные маломерные суда с названиями и изображениями погибших кораблей, а наблюдать за акцией можно будет с территории Крестовского острова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный флот" памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Кирилл Смирнов.
"Отдельно я хотел бы сказать про тот формат, который впервые будет в нашем городе в этом году… Это акция "Бессмертный флот"… Это уникальное мероприятие, которое дает возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике", - сказал он журналистам.
По словам Смирнова, участниками проекта станут парусные и моторные маломерные суда, на которые будут нанесены названия и изображения погибших кораблей. На бортах будут находиться участники специальной военной операции, представители духовенства, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Акция "Бессмертный флот" пройдет в акватории Малой Невки, за ней можно будет наблюдать с территории Крестовского острова (вдоль Северной дороги), уточнил Смирнов.
Он добавил, что штаб "Бессмертного полка" в Петербурге будет рекомендовать другим российским регионам проводить эту акцию.
В Санкт-Петербурге 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту в историческом центре города. На Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование Дня Победы праздничным салютом.
