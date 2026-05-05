Евродепутат предложил провести встречу с депутатами Госдумы на ПМЭФ

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер сообщил РИА Новости, что предложил евродепутатам принять участие в неформальном диалоге с представителями Государственной думы на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня.

"Я отправил приглашение (евродепутатам - ред)… Я пока не могу оценить, какой интерес оно вызовет. Обычно на получение откликов на подобные приглашения уходит несколько дней, особенно учитывая, что необходимо планировать такие длительные и трудоемкие поездки", - сказал собеседник агентства.