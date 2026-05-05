Евродепутат предложил провести встречу с депутатами Госдумы на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента Фернан Картайзер предложил провести встречу с депутатами Госдумы на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня.
- Картайзер всегда приглашает всех евродепутатов принять участие в неформальных контактах с российскими парламентариями.
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер сообщил РИА Новости, что предложил евродепутатам принять участие в неформальном диалоге с представителями Государственной думы на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня.
"Я отправил приглашение (евродепутатам - ред)… Я пока не могу оценить, какой интерес оно вызовет. Обычно на получение откликов на подобные приглашения уходит несколько дней, особенно учитывая, что необходимо планировать такие длительные и трудоемкие поездки", - сказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что никогда не скрывает планы по проведению неформальных контактов с российскими парламентариями от своих коллег и всегда приглашает всех евродепутатов принять в них участие. "Я принял несколько правил, которые строго соблюдаю: я всегда приглашаю всех членов Европарламента. Это означает, что все полностью осведомлены о проведении этих встреч. Я не предоставляю никакой информации о других участниках, кроме себя. На встречах ко всем участвующим депутатам Европарламента относятся одинаково", - пояснил Картайзер.
Диалог между европейскими и российскими парламентариями прошел в мае этого года в Стамбуле. Более ранние встречи состоялись в феврале 2026 года в режиме видеоконференции, а также в октябре и декабре 2025 года. Обсуждались конфликт на Украине и восстановление взаимодействия России со странами Европы.