15:51 05.05.2026
Власти Петербурга не исключили ограничения мобильного интернета 9 мая

Равин: работу мобильного интернета могут ограничить на День Победы в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото
  • Власти Петербурга не исключили ограничения мобильного интернета на период проведения массовых мероприятий 9 мая.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Работу мобильного интернета могут ограничить на период проведения массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
"Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения, возможно, их не будет… Будут ли ограничения интернета – пока неизвестно, но в период проведения мероприятий – скорее всего, да", - сказал он журналистам.
В Санкт-Петербурге 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту в историческом центре города. На Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование Дня Победы праздничным салютом.
