Власти Петербурга не исключили ограничения мобильного интернета 9 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Работу мобильного интернета могут ограничить на период проведения массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

"Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения, возможно, их не будет… Будут ли ограничения интернета – пока неизвестно, но в период проведения мероприятий – скорее всего, да", - сказал он журналистам.