"Попытка сохранить лицо". Трамп нашел способ положить конец войне с Ираном

Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана

Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана

© REUTERS / US Navy Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Белый дом на прошлой неделе уведомил конгресс, что считает операцию "Эпическая ярость" завершенной. Но американские войска и не думают возвращаться домой. О том, чем это вызвано и что задумали в Вашингтоне, — в материале РИА Новости.

Два месяца войны

"С 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены", — отмечается в пятничном послании Дональда Трампа палате представителей и сенату.

В соответствии с американской конституцией право объявления войны принадлежит конгрессу. Но у президента есть лазейка для самостоятельных действий без одобрения законодателей. Он, как Верховный главнокомандующий, может использовать вооруженные силы для защиты национальных интересов. Резолюция о военных полномочиях, принятая в 1973-м, ограничивает это сроком в два месяца. Еще месяц — на вывод войск.

© REUTERS / Nathan Howard Президент США Дональд Трамп © REUTERS / Nathan Howard Президент США Дональд Трамп

Ирак. Формально Белый дом никому не объявлял войну со времен Второй мировой. Но боевые действия все равно приходилось согласовывать с конгрессом. Так было, например, при вторжении в Афганистан

В случае с "Эпической яростью" добиться разрешения было бы непросто. Война непопулярна в США: по результатам опроса, проведенного YouGov и The Economist в середине апреля, 58 процентов американцев выступают против ее продолжения и лишь 31 процент — поддерживает. При этом 70 процентов респондентов считают, что нужно как можно скорее заключить сделку. Даже среди республиканцев таких 54 процента.

А недавний опрос The Washington Post показал , что иранская кампания бьет и по президентским рейтингам. Неодобрение Дональда Трампа достигло 62 процентов — минимум за все его полтора срока в Белом доме. В свете приближающихся промежуточных выборов в конгресс демократы старательно разыгрывают эту карту, яростно критикуя действия нынешней администрации на Ближнем Востоке

В общем, шансы на то, что конгрессмены поддержат продолжение боевых действий, были минимальны, и по истечении 60-дневного срока Белый дом был вынужден объявить о завершении операции.

Простая формальность?

При этом никакого политического урегулирования конфликта нет. Стороны провели один раунд переговоров в Исламабаде и теперь обмениваются версиями мирных планов. Последняя поступившая из Тегерана включает в себя 14 пунктов. Как сообщило агентство Tasnim, Иран настаивал на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней, а не двух месяцев, как рассчитывали в Вашингтоне. Среди условий — прекращение боевых действий, в том числе в Ливане , гарантии ненападения, вывод американских войск из приграничных районов, снятие морской блокады, разморозка иранских активов, компенсация ущерба и отмена санкций. Тегеран готов открыть Ормузский пролив одновременно со снятием американской блокады.

Трамп уже отреагировал: так компромисса не достичь.

© AP Photo / Asghar Besharati Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран © AP Photo / Asghar Besharati Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран

"Они еще не заплатили достаточно высокой цены за то, что причинили человечеству и всему миру за последние 47 лет", — добавил он в Truth Social.

И предупредил: американские удары могут возобновиться в любой момент.

"Если они будут вести себя неподобающим образом, если совершат что-то плохое, тогда мы посмотрим. Но такая возможность существует", — уточнил президент.

Он полагает, что, поскольку "Эпическая ярость" уже завершилась, двухмесячный срок для боевых действий надо отсчитывать заново, и согласие конгресса не потребуется.

Конгрессмены-демократы думают иначе.

"Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются ее соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это еще один день, когда подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены, за что приходится расплачиваться американцам", — заявил Чак Шумер , лидер демократического меньшинства в сенате.

© AP Photo / Mariam Zuhaib Чак Шумер © AP Photo / Mariam Zuhaib Чак Шумер. Архивное фото

Постановление о прекращении войны — War Powers Resolution — регулярно выносят на обсуждение, но голосов не хватает. Помимо этого, демократы рассматривают возможность судебного иска против президента.

Ричарда Блюменталя. "Действия в правовом поле необходимо изучить. Его незаконной деятельности необходимо мешать, и суд — один из способов сделать это", — цитирует Time сенатора от Коннектикута

Иранцы, в свою очередь, повторяют, что готовы к любому развитию событий, и считают себя вправе диктовать условия.

"Трамп должен выбирать между невозможной военной операцией и плохим соглашением", — отмечается в коммюнике Корпуса стражей исламской революции , выдержки из которого иранские СМИ опубликовали в воскресенье.

В активном поиске

Ни одна из этих альтернатив, судя по всему, американскому президенту не улыбается. Он предложил свой вариант: проект "Свобода".

По его словам, "страны со всего мира" попросили помощи в освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе.

"На благо Ирана, Ближнего Востока и США мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и полноценно продолжить свои дела. <...> Project Freedom начнется в понедельник утром по ближневосточному времени", — написал Трамп в Truth Social.

А если попытаются помешать, Пентагон применит силу.

Как именно американские военные помогут судам пройти через закрытый пролив, неясно. В The Wall Street Journal отмечают : операция "на данный момент не предполагает задействования кораблей ВМС США для сопровождения судов". По сведениям источника издания, идея заключается в том, чтобы страны, страховые компании и судоходные организации могли координировать движение через Ормуз.

Вместе с тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило, что к операции привлекут 15 тысяч военнослужащих, более 100 самолетов, многоцелевые беспилотные платформы и эсминцы с управляемыми ракетами.

В Тегеране восприняли это как нарушение перемирия. И уже днем в понедельник иранские СМИ сообщили, что Вооруженные силы страны помешали американским ВМС войти в пролив. По данным агентства Fars, по одному из военных кораблей, который проигнорировал предупреждения, выпустили две ракеты и он развернулся.

© AP Photo Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость" © AP Photo Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото

Корреспондент издания Axios Барак Равид опроверг эту информацию со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Спустя несколько часов ОАЭ заявили, что нефтяная зона в Фуджейре подверглась ударам с иранской стороны. Как заявили в министерстве обороны страны, ПВО перехватило 12 баллистических и три крылатых ракеты, а также четыре беспилотника. В Абу-Даби подчеркнули, что оставляют за собой право ответить на нападение.

При этом иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники в Тегеране сообщило, что у исламской республики не было и нет планов атаковать ОАЭ. В то же время собеседник издания предостерег Абу-Даби от необдуманных шагов.

Позже глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, что Тегеран атаковал торговые суда и американские корабли в Ормузском проливе. Военные уничтожили шесть катеров и перехватили ракеты и дроны. В Иране заявили, что США атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, пять человек погибли.