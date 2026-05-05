11:47 05.05.2026

РЖД доставляют частицы Вечного огня из Москвы в города России и Белоруссию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД доставляют частицы Вечного огня из Москвы в города России и Белоруссии.
  • Частицы Вечного огня будут доставлены в 29 городов России, среди которых города-герои и города трудовой доблести.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. РЖД доставляют на поездах частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города России и Белоруссию, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие проходит во вторник на вокзалах Москвы. Первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет международная "Ласточка" из Москвы в Минск. На этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск и Смоленск.
"Частицы Вечного огня, которые будут доставлены в 29 городов России. Это города-герои, города трудовой доблести. Севастополь, Керчь, Новороссийск, Курск, Орел, Брянск и многие другие. Огонь - это символ Победы", - сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров, выступая перед отправкой поезда в Минск.
От стен Кремля "Огонь памяти" доставил на Белорусский вокзал Герой России, заместитель начальника департамента социального развития РЖД Владимир Сайбель. Далее в специальных лампах с системой защиты частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата передаются начальникам московских вокзалов, которые поделятся ими с начальниками поездов и волонтерами-железнодорожниками, сопровождающими огонь на протяжении всей дороги до пунктов назначения.
Сегодня "Огонь памяти" отправится с вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в РЖД.
Это международная патриотическая акция "Огонь памяти", которую много лет подряд проводит Народный фронт.
РЖД, Москва, Россия, Минск, День Победы
 
 
