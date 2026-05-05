РЖД доставляют частицы Вечного огня из Москвы в города России и Белоруссию

Акция "Огонь памяти" на Белорусском вокзале в Москве

Частицы Вечного огня будут доставлены в 29 городов России, среди которых города-герои и города трудовой доблести.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. РЖД доставляют на поездах частицы Вечного огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города России и Белоруссию, передает корреспондент РИА Новости.

Смоленск. Торжественное мероприятие проходит во вторник на вокзалах Москвы . Первым поездом, на котором частичка Вечного огня отправится в путь, станет международная "Ласточка" из Москвы в Минск . На этом же поезде будут доставлены лампы в Можайск

От стен Кремля "Огонь памяти" доставил на Белорусский вокзал Герой России, заместитель начальника департамента социального развития РЖД Владимир Сайбель. Далее в специальных лампах с системой защиты частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата передаются начальникам московских вокзалов, которые поделятся ими с начальниками поездов и волонтерами-железнодорожниками, сопровождающими огонь на протяжении всей дороги до пунктов назначения.

Сегодня "Огонь памяти" отправится с вокзалов Москвы на поездах в разные уголки России, рассказали в РЖД.