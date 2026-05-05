Международная федерация ММА допустила российских юниоров с флагом

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также допустил юниоров из России к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.