Международная федерация ММА допустила российских юниоров с флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком Международной федерации ММА (IMMAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России.
- Юниоры из России допущены к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.
- Российские спортсмены, победившие в первенстве России (12-17 лет), смогут принять участие в международных соревнованиях IMMAF уже в этом году.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также допустил юниоров из России к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
IMМAF приостановила членство Союза ММА России в марте 2022 года. Российским спортсменам было запрещено выступать на турнирах под эгидой организации, а также проводить международные мероприятия на территории страны.
"Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Победители первенства России (12-17 лет), которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях IMМAF уже в этом году", - отметил Дегтярев.
Министр поблагодарил команду президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене.
