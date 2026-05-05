Рейтинг@Mail.ru
Международная федерация ММА допустила российских юниоров с флагом - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
14:55 05.05.2026 (обновлено: 15:05 05.05.2026)
Международная федерация ММА допустила российских юниоров с флагом

Международная федерация ММА восстановила членство Союза ММА России

© Телеграм-канал Михаила ДегтяреваБойцы ММА
Бойцы ММА - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Телеграм-канал Михаила Дегтярева
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международной федерации ММА (IMMAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России.
  • Юниоры из России допущены к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.
  • Российские спортсмены, победившие в первенстве России (12-17 лет), смогут принять участие в международных соревнованиях IMMAF уже в этом году.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также допустил юниоров из России к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
IMМAF приостановила членство Союза ММА России в марте 2022 года. Российским спортсменам было запрещено выступать на турнирах под эгидой организации, а также проводить международные мероприятия на территории страны.
«
"Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Победители первенства России (12-17 лет), которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях IMМAF уже в этом году", - отметил Дегтярев.
Министр поблагодарил команду президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене.
Российский боец ММА Петр Ян - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Петр Ян ответил на вопрос об участии в бое UFC в Белом доме
23 апреля, 17:11
 
ЕдиноборстваСпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Смешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала