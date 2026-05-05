Рейтинг@Mail.ru
В Минцифры обещали предупредить о повторных ограничениях интернета в Москве - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 05.05.2026 (обновлено: 13:32 05.05.2026)
В Минцифры обещали предупредить о повторных ограничениях интернета в Москве

Минцифры: операторы предупредят абонентов при повторных ограничениях интернета

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве по соображениям безопасности.
  • Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве по соображениям безопасности, заявило Минцифры в своем канале на платформе "Макс".
Ранее ведомство отметило, что временные блокировки мобильного интернета в Москве, вводившиеся по соображениям безопасности, завершены, операторы восстанавливают доступ к ресурсам. Там же добавили, что домашний интернет и Wi-Fi в столице работают штатно.
Мужчина с телефоном на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Москве восстановили доступ к мобильному интернету
Вчера, 12:25
"В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - говорится в сообщении министерства.
В свою очередь главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что при ограничениях мобильного интернета можно подключиться к бесплатному Wi-Fi в транспорте, кафе, библиотеках, парках, МФЦ, торговых центрах и на вокзалах. Он также напомнил и о городских сетях "Moscow WiFi_Free" и "MTS_WiFi_Free".
"Тут важно не подключаться к любой сети "Free Wi-Fi". Мошенники могут создать точку доступа с похожим названием. Человек подключается, а дальше его могут перекинуть на фальшивую страницу авторизации, попросить номер телефона, код, данные карты, логин от почты или банка", - предостерег эксперт в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Специалист напомнил, что не стоит вводить никакие важные данные при использовании бесплатной сети Wi-Fi, а также необходимо проверять точное название сети у организации или на официальном сайте и внимательно смотреть, от кого приходят коды в смс.
Роутер - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В МВД рассказали, как проверить безопасность Wi-Fi за пять минут
23 апреля, 12:04
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось.
Позже Минцифры России заявило, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Минцифры согласовывает оперативное открытие в Москве белого списка сайтов
Вчера, 11:56
 
МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала