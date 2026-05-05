В Минцифры обещали предупредить о повторных ограничениях интернета в Москве

Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве по соображениям безопасности, заявило Минцифры в своем канале на платформе "Макс".

Ранее ведомство отметило, что временные блокировки мобильного интернета в Москве , вводившиеся по соображениям безопасности, завершены, операторы восстанавливают доступ к ресурсам. Там же добавили, что домашний интернет и Wi-Fi в столице работают штатно.

"В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - говорится в сообщении министерства.

В свою очередь главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что при ограничениях мобильного интернета можно подключиться к бесплатному Wi-Fi в транспорте, кафе, библиотеках, парках, МФЦ, торговых центрах и на вокзалах. Он также напомнил и о городских сетях "Moscow WiFi_Free" и "MTS_WiFi_Free".

"Тут важно не подключаться к любой сети "Free Wi-Fi". Мошенники могут создать точку доступа с похожим названием. Человек подключается, а дальше его могут перекинуть на фальшивую страницу авторизации, попросить номер телефона, код, данные карты, логин от почты или банка", - предостерег эксперт в беседе с интернет-изданием NEWS.ru

Специалист напомнил, что не стоит вводить никакие важные данные при использовании бесплатной сети Wi-Fi, а также необходимо проверять точное название сети у организации или на официальном сайте и внимательно смотреть, от кого приходят коды в смс.

Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось.