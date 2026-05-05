Малинин заявил, что на Олимпиаде его использовали

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин заявил, что на Олимпийских играх в Италии его подталкивали к действиям, выгодным телевидению, и выразил мнение, что его использовали ради привлечения внимания и намеренно формировали образ главного претендента на золотую медаль, создавая давление.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошла с 6 по 22 февраля. Малинин завоевал золото в командном турнире. В личном первенстве американец, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольного выступления и занял итоговое восьмое место.

"Некоторые мои друзья и семья говорили относиться к Олимпиаде так же, как к любым другим соревнованиям. Я пытался, но на деле это совсем другое. Мне следовало быть более готовым. В итоге все как будто использовали меня, чтобы привлечь внимание, делали из меня главного претендента на золото. Это было неправильно. Мне приходилось делать вещи, которые я на самом деле не хотел делать. Было много общения со СМИ. Меня подталкивали к действиям, выгодным телевидению. Они использовали прикованное ко мне внимание вместо того, чтобы позволить спортсменам просто проявить себя в моменте, и это создавало лишнее давление", - приводит слова Малинина The Minnesota Star Tribune.

"Они хотят видеть больше личности, но Олимпиада должна быть про спортсменов. Даже после того, что произошло на Играх, меня постоянно снимали, хотя могли снимать медалистов. Они просто ждали моей реакции. Есть способы этого избежать и при этом сохранить достаточное внимание ко всем. Даже если моей целью было выиграть Олимпиаду, в спорте есть часть, которую ты не контролируешь. Все зависит от того, что происходит в моменте. Олимпийское золото не меняет, кто ты есть как человек", - добавил фигурист.