Рейтинг@Mail.ru
Малинин заявил, что на Олимпиаде его использовали - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:42 05.05.2026
Малинин заявил, что на Олимпиаде его использовали

Малинин считает, что на Олимпиаде его использовали для привлечения внимания

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский фигурист Илья Малинин заявил, что на Олимпийских играх в Италии его подталкивали к действиям, выгодным телевидению.
  • Малинин завоевал золото в командном турнире на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, но в личном первенстве занял восьмое место.
  • Илья Малинин подчеркнул, что Олимпиада должна быть про спортсменов, а не про личности, и выразил мнение, что внимание к нему использовали не совсем справедливо по отношению к другим участникам.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин заявил, что на Олимпийских играх в Италии его подталкивали к действиям, выгодным телевидению, и выразил мнение, что его использовали ради привлечения внимания и намеренно формировали образ главного претендента на золотую медаль, создавая давление.
Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошла с 6 по 22 февраля. Малинин завоевал золото в командном турнире. В личном первенстве американец, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольного выступления и занял итоговое восьмое место.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Тарасова рассказала, когда планирует посетить каток
Вчера, 12:04
"Некоторые мои друзья и семья говорили относиться к Олимпиаде так же, как к любым другим соревнованиям. Я пытался, но на деле это совсем другое. Мне следовало быть более готовым. В итоге все как будто использовали меня, чтобы привлечь внимание, делали из меня главного претендента на золото. Это было неправильно. Мне приходилось делать вещи, которые я на самом деле не хотел делать. Было много общения со СМИ. Меня подталкивали к действиям, выгодным телевидению. Они использовали прикованное ко мне внимание вместо того, чтобы позволить спортсменам просто проявить себя в моменте, и это создавало лишнее давление", - приводит слова Малинина The Minnesota Star Tribune.
"Они хотят видеть больше личности, но Олимпиада должна быть про спортсменов. Даже после того, что произошло на Играх, меня постоянно снимали, хотя могли снимать медалистов. Они просто ждали моей реакции. Есть способы этого избежать и при этом сохранить достаточное внимание ко всем. Даже если моей целью было выиграть Олимпиаду, в спорте есть часть, которую ты не контролируешь. Все зависит от того, что происходит в моменте. Олимпийское золото не меняет, кто ты есть как человек", - добавил фигурист.
Малинину 21 год. Он также является трехкратным чемпионом мира. Спортсмен родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Фигуристка Алина Загитова. - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Загитова собирается замуж? Чемпионка интригует толпу фанатов
29 апреля, 19:25
 
Фигурное катаниеСпортИлья Малинин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала