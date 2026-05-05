Краб-пришелец из Атлантики прижился в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Новый вид грязевого краба прижился в Азовском море, сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.
"Пришелец из Атлантики. <…> Идентифицирован новый для Азовского моря вид крабов — плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus, ранее известный только у американских берегов Атлантического океана и в западной части Черного моря", — говорится в публикации.
По словам старшего научного сотрудника отдела экологии бентоса Виталия Тимофеева, появление еще одного вида крабов — это значимое событие, которое может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на экосистему в целом.
Ученый пояснил, что грязевой краб может оказаться одновременно и полезным в рыбной промышленности — как источник пищи для некоторых промысловых рыб, и потенциально вредоносным — из-за него может сократиться численность таких видов двустворчатых моллюсков, как Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus.