"Надо притухнуть и тренироваться": Вяльбе дала совет Коростелеву

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Российскому лыжнику Савелию Коростелеву нужно "немного притухнуть" и тренироваться дальше, а не вступать в конфликты с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, заявила в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Большунов в интервью "Спорт-Экспрессу" в феврале назвал Олимпийские игры 2026 года цирком, отметив, что завоевать медали там было бы легко. В лыжных гонках Россию на Играх представляли Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без наград. Коростелев в ответ Большунову в разговоре с Okko задался вопросом, что если все так просто, то почему тот не принял участие в Играх.

"Но он же не в отношении именно Савелия говорил про Олимпиаду, - отметила Вяльбе. - Достаточно образно высказывался. Но я ни разу не видела, чтобы Саша потом хоть раз отвечал Коростелеву. Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без нее. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться".