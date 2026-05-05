Капитан "Тампы" Хедман пропустил часть сезона НХЛ из-за ментальных проблем

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Капитан и защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман пропустил последние месяцы сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за ментальных проблем, сообщается на странице клуба в соцсети X.
В марте сообщалось, что швед временно покинул расположение команды по личным причинам. Причины отсутствия игрока не раскрывались из уважения к его личному пространству.
"Я провел в этой игре большую часть моей жизни и почти всю мою карьеру в этой организации. Быть капитаном - это величайшая ответственность в моей профессиональной жизни. Эта ответственность распространяется не только на льду. За последние пару месяцев я принял решение отойти от дел и сосредоточиться на моем психическом здоровье. Это было нелегкое решение, но оно было правильным. Я всегда верил, что быть лидером - значит делать то, что лучше всего для команды. В данном случае это также означало делать то, что было необходимо. Мне необходимо заботиться о себе, чтобы стать лучшим игроком, товарищем по команде, мужем и отцом, каким я хочу быть", - говорится в заявлении спортсмена.
Хедману 35 лет. В текущем сезоне он провел за "Тампу" 33 игры и набрал 17 очков (1 гол + 16 передач). Ранее защитник пропустил 34 матча из-за травмы локтя, потребовавшей операции в декабре. "Тампа" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде плей-офф "Монреалю" ( 3–4).