15:04 05.05.2026
"КамАЗ" адаптировал дизельный двигатель для судостроения и тракторов

Линия сборки грузовиков на "КамАЗе". Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" адаптировал свой 13-литровый дизельный двигатель для использования в судостроении и на тракторной технике, рассказал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин президенту России Владимиру Путину.
«
"Если взять дизельные двигатели - здесь не только автомобильный сектор, это сельхозмашиностроение, на тепловозах они установлены, в энергетике используются как распределенная энергетика, электрогенераторы. В прошлом году мы провели "оморячивание", то есть адаптацию для использования на судах этого 13-литрового мотора", - сказал глава концерна.
Он подчеркнул, что ранее в мире для этих целей в основном использовался двигатель Volvo Penta, но теперь "Камаз" его импортозаместил.
"Я думаю, что это будет очень востребовано", - заметил Путин.
"Конечно. Там, может, небольшая серийность по сравнению с автопромом. Белорусские производители сейчас, "Гомельмаш", Ростов ("Ростсельмаш"), Санкт-Петербург ("Петербургский тракторный завод") на тракторную технику – мы уже не просто им предложили, мы уже поставляем, все испытания пройдены", - доложил Когогин.
