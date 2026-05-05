В КДК сказали, может ли "Уфа" подать апелляцию после технического поражения - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
23:15 05.05.2026 (обновлено: 00:16 06.05.2026)
Григорьянц: "Уфа" может подать апелляцию на решение о техническом поражении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КДК засчитал техническое поражение клубу «Уфа» со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
  • Клуб «Уфа» имеет право подать апелляцию на решение о техническом поражении.
  • «Уфа» за два тура до завершения чемпионата Первой лиги располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, опережая находящийся в зоне вылета «Черноморец» на два очка.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. "Уфа" имеет право подать апелляцию на решение о техническом поражении клуба в матче Первой лиги против "СКА-Хабаровска", сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
КДК во вторник засчитал техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска". Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась из-за невозможности "Уфы" вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"Клуб "Уфа" имеет право на апелляцию, и если будет запрошен полный текст, он будет предоставлен в соответствии с регламентом", - сказал глава КДК.
"Уфа" за два тура до завершения чемпионата Первой лиги располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, на два очка опережая находящийся в зоне вылета новороссийский "Черноморец".
