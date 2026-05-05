Футболист "Спартака" Ву сравнил чемпионаты России и Франции

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Камерунский защитник московского "Спартака" Кристофер Ву сравнил уровень чемпионатов России и Франции по футболу, заявив, что в Лиге 1 уделяют большее внимание тактическим разборам, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) игры требуют очень интенсивной физической работы.

До прихода в "Спартак" Ву на протяжении всей карьеры выступал во французских чемпионатах. Всего в составе "красно-белых" камерунец сыграл 26 матчей и забил два мяча.