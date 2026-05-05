Футболист "Спартака" Ву сравнил чемпионаты России и Франции
18:31 05.05.2026 (обновлено: 18:34 05.05.2026)
Футболист "Спартака" Ву сравнил чемпионаты России и Франции

Футболист "Спартака" Ву: в РПЛ уделяют тактике меньше внимания, чем во Франции

  • Камерунский защитник Кристофер Ву сравнил уровень чемпионатов России и Франции по футболу.
  • Ву заявил, что в Лиге 1 уделяют большее внимание тактическим разборам, а в Российской премьер-лиге игры требуют очень интенсивной физической работы.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Камерунский защитник московского "Спартака" Кристофер Ву сравнил уровень чемпионатов России и Франции по футболу, заявив, что в Лиге 1 уделяют большее внимание тактическим разборам, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) игры требуют очень интенсивной физической работы.
Ву выступает за "Спартак" с сентября 2025 года. "Красно-белые" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков.
"Вижу, что в РПЛ команды поменьше внимания уделяют тактике, при этом футбол требует очень интенсивной физической работы", - приводит слова Ву сайт "Спартака" в ответ на вопрос о разнице чемпионатов.
До прихода в "Спартак" Ву на протяжении всей карьеры выступал во французских чемпионатах. Всего в составе "красно-белых" камерунец сыграл 26 матчей и забил два мяча.
ФутболСпортРоссияФранцияКристофер ВуСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
