16:33 05.05.2026 (обновлено: 16:54 05.05.2026)
"Шанхай" Слуцкого снова проиграл в матче чемпионата Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграла «Шаньдун Тайшань» в гостевом матче десятого тура чемпионата Китая по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шаньдун Тайшань».
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Команда "Шанхай Шэньхуа", которой руководит российский тренер Леонид Слуцкий, проиграла "Шаньдун Тайшань" в гостевом матче десятого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Цзинане завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе шанхайского клуба мяч забил Рафаэл Ратао (63-я минута). У хозяев отличились Зека (24) и Кризан, оформивший хет-трик (26, 52, 72).
"Шаньдун Тайшань" с 11 очками располагается на пятой позиции. "Шанхай Шэньхуа" (10 очков) потерпел второе поражение подряд и идет на шестой строчке. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. У "Шаньдун Тайшань" были сняты шесть баллов.
