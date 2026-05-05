"Шанхай" Слуцкого снова проиграл в матче чемпионата Китая

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Команда "Шанхай Шэньхуа", которой руководит российский тренер Леонид Слуцкий, проиграла "Шаньдун Тайшань" в гостевом матче десятого тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча в Цзинане завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе шанхайского клуба мяч забил Рафаэл Ратао (63-я минута). У хозяев отличились Зека (24) и Кризан, оформивший хет-трик (26, 52, 72).