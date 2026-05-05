В Европарламенте хотят диалога с Россией, заявил евродепутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Многие депутаты Европарламента хотят диалога с РФ, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"На настоящий момент давление на евродепутатов остается высоким. Многие коллеги в частном порядке говорили мне, что хотели бы участвовать (в диалоге с РФ - ред.), но, к сожалению, вынуждены воздержаться, поскольку могут быть исключены из своих фракций, наказаны своими политическими партиями или столкнуться с другими последствиями", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, несмотря на то, что в Европарламенте большинство все еще выступает против диалога с Россией, такая позиция может быстро измениться.
"Подавляющее большинство евродепутатов по-прежнему резко выступают против любого диалога с Российской Федерацией", - сказал собеседник агентства.
Он уверен, что в случае перемен в отношении России у ряда лидеров ключевых европейских стран позиция многих депутатов изменится.
"Если некоторые важные члены Евросовета изменят свою позицию, многие евродепутаты сразу скорректируют свою линию поведения", - сказал парламентарий.
Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламета приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума.
В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.