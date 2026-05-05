09:30 05.05.2026 (обновлено: 11:29 05.05.2026)
В Китае число погибших при взрыве на заводе фейерверков увеличилось до 26

© REUTERS / cnsphotoПожарные ликвидируют последствия взрыва на заводе фейерверков в Люяне, Китай
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая увеличилось до 26 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Как ранее сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Люян городского округа Чанша провинции Хунань в своих официальных аккаунтах в соцсетях, в 16.43 (11.43 мск) понедельника на заводе фейерверков произошел взрыв.
"На данный момент в результате взрыва погибли 26 человек и 61 человек получил ранения", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 61 пострадавшем.
Правоохранительные органы задержали ответственное лицо в компании, ведется расследование причин взрыва, продолжается ликвидация последствий происшествия. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва и строго наказать виновных.
