В Китае число погибших при взрыве на заводе фейерверков увеличилось до 26

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество погибших в результате взрыва на заводе фейерверков в центральной части Китая увеличилось до 26 человек.
- В результате взрыва 61 человек получил ранения.
- Правоохранительные органы задержали ответственное лицо в компании, ведется расследование причин взрыва.
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной части Китая увеличилось до 26 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
«
"На данный момент в результате взрыва погибли 26 человек и 61 человек получил ранения", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 61 пострадавшем.
Правоохранительные органы задержали ответственное лицо в компании, ведется расследование причин взрыва, продолжается ликвидация последствий происшествия. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва и строго наказать виновных.