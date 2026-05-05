ПВО ночью сбила 18 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью

В промзоне Киришей произошло возгорание, специалисты МЧС и «Леноблпожспас» приступили к ликвидации.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За ночь над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников ВСУ, в промзоне в Киришах произошел пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе " За ночь над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников ВСУ, в промзоне в Киришах произошел пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе " Макс ".

На фоне отражения атаки ВСУ в Пулково и аэропорту Пскова вводились ограничения на полеты.