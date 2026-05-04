Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины с ночи с 5 на 6 мая - РИА Новости, 04.05.2026
22:16 04.05.2026 (обновлено: 22:17 04.05.2026)
Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины с ночи с 5 на 6 мая

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
  • Ранее Минобороны РФ объявило о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.
  • Зеленский утверждает, что Украина пока не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Объявляем о режиме тишины начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также утверждает, что Украина пока не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально.
Помощник президента России Юрий Ушаков 29 апреля сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.
