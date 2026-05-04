"У меня есть имя, а на должность плевать": Вяльбе высказалась о переменах
15:10 04.05.2026 (обновлено: 15:18 04.05.2026)
"У меня есть имя, а на должность плевать": Вяльбе высказалась о переменах

  • Вяльбе заявила, что ей плевать, как будет называться ее должность в будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда.
  • Она подчеркнула, что главное — это возможность продолжать работать на благо спорта.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что ей плевать, как будет называться ее должность, главное – возможность продолжать работать на благо спорта.
Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"Новый руководитель говорит, что готов идти со мной дальше. Мне реально плевать, как называется моя должность. У меня есть имя, а должность не имеет значения. И если я остаюсь в обойме и продолжаю отвечать за лыжные гонки, почему должна рвать волосы, стучаться головой об стену и кричать: "Караул, помогите, все плохо"? Нет. Все не так плохо. И я хочу, чтобы мы все смогли из происходящего почерпнуть больше положительного", - подчеркнула Вяльбе.
"Сейчас у меня философия такая: если ты не можешь что-то изменить, это надо принять. Каждый человек принимает вещи по-разному. Вот в нашей ситуации: все хорошо работает, почему надо объединять, разъединять? Но если ты реально никак не можешь на это повлиять, то тратить нервы и бороться с ветряными мельницами – КПД будет не очень большой. Может тогда лучше принять ситуацию и извлечь из нее что-то положительное?" - отметила глава ФЛГР.
