21:22 04.05.2026
В Воронеже отменили парад ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже отменили военный парад ко Дню Победы из соображений безопасности.
  • Акция "Бессмертный полк" пройдет в цифровом формате.
  • Власти планируют провести торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции в муниципалитетах.
ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Военный парад, приуроченный ко Дню Победы, отменен в Воронеже из соображений безопасности, акция "Бессмертный полк" пройдет в цифровом формате, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу", — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор заверил, что воронежцы обязательно почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут почести ныне живущим ветеранам. Власти планируют в каждом из муниципалитетов провести торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции.
"Уверен, что каждый из вас помянет либо поздравит представителей легендарного поколения победителей. Это можно будет сделать в том числе с помощью современных цифровых технологий. В таком формате состоится акция "Бессмертный полк", — добавил Гусев.
Губернатор сообщил, что цифровое шествие начнется в 12.00 мск 9 мая.
"В ближайшем будущем мы обязательно вернемся к проведению военных парадов на главной площади – и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего", — подытожил Гусев.
