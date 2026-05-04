В Воронеже отменили парад ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Воронеже отменили военный парад ко Дню Победы из соображений безопасности.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в цифровом формате.

Власти планируют провести торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции в муниципалитетах.

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Военный парад, приуроченный ко Дню Победы, отменен в Воронеже из соображений безопасности, акция "Бессмертный полк" пройдет в цифровом формате, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу", — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил, что воронежцы обязательно почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут почести ныне живущим ветеранам. Власти планируют в каждом из муниципалитетов провести торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции.

"Уверен, что каждый из вас помянет либо поздравит представителей легендарного поколения победителей. Это можно будет сделать в том числе с помощью современных цифровых технологий. В таком формате состоится акция "Бессмертный полк", — добавил Гусев.

Губернатор сообщил, что цифровое шествие начнется в 12.00 мск 9 мая.