В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе

ВОЛГОГРАД, 4 мая – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в Волгограде стрелял в водителя такси, сообщил региональный главк МВД.
По информации ведомства, в воскресенье в полицию поступило сообщение от водителя такси, который сообщил, что после словесного конфликта клиент несколько раз выстрелил в него из оружия, похожего на пистолет.
"Сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления установлен и задержан 33-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района, который сознался в содеянном", - говорится в сообщении ГУМВД в "Максе".
Уточняется, что по месту жительства подозреваемого в результате обыска обнаружен и изъят охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).