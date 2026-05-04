15:03 04.05.2026 (обновлено: 15:10 04.05.2026)
В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по водителю такси

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAX
Пистолет, изъятый у водителя такси после инцидента со стрельбой в Волгограде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси.
  • Им стал ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района, он признал вину.
  • В его жилье нашли охолощенный пистолет и десять светозвуковых патронов, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
ВОЛГОГРАД, 4 мая – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в Волгограде стрелял в водителя такси, сообщил региональный главк МВД.
По информации ведомства, в воскресенье в полицию поступило сообщение от водителя такси, который сообщил, что после словесного конфликта клиент несколько раз выстрелил в него из оружия, похожего на пистолет.
"Сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления установлен и задержан 33-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района, который сознался в содеянном", - говорится в сообщении ГУМВД в "Максе".
Уточняется, что по месту жительства подозреваемого в результате обыска обнаружен и изъят охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
