Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.05.2026
Дезертир из ВСУ пытался продать арсенал гранат

Дезертир из ВСУ пытался продать арсенал гранат и патронов

Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровской области задержали 34-летнего дезертира, который хранил трофейное оружие под кроватью в собственном доме.
  • На подконтрольной ВСУ части Запорожской области задержали украинского боевика, который самовольно покинул часть и пытался продать 15 гранат и автомат.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Украинский военнослужащий, дезертировавший из ВСУ пытался продать арсенал гранат и патронов, сообщили в Службе безопасности Украины.
Днепропетровской области задержан 34-летний дезертир, который хотел подпольно сбыть арсенал боевых гранат и патронов различного калибра, который хранил под кроватью в собственном доме. Трофейное оружие фигурант достал во время прохождения военной службы и планировал "заработать" на нем после побега из подразделения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области задержан ушедший в самоволку украинский военнослужащий. Он, как утверждают в спецслужбе, пытался продать 15 гранат и автомат.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и продают его на черном рынке.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
