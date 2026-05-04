Дезертир из ВСУ пытался продать арсенал гранат

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Украинский военнослужащий, дезертировавший из ВСУ пытался продать арсенал гранат и патронов, сообщили в Службе безопасности Украины.
"В Днепропетровской области задержан 34-летний дезертир, который хотел подпольно сбыть арсенал боевых гранат и патронов различного калибра, который хранил под кроватью в собственном доме. Трофейное оружие фигурант достал во время прохождения военной службы и планировал "заработать" на нем после побега из подразделения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области задержан ушедший в самоволку украинский военнослужащий. Он, как утверждают в спецслужбе, пытался продать 15 гранат и автомат.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские командиры списывают оружие НАТО как потерянное и продают его на черном рынке.