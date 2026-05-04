Большинство билетов на турнир UFC в Белом доме отдадут военным - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
17:45 04.05.2026
Большинство билетов на турнир UFC в Белом доме отдадут военным

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На газоне у Белого дома в честь 250-летия подписания Декларации независимости пройдет турнир UFC.
  • Большую часть билетов на мероприятие планируют отдать военнослужащим.
  • В главном событии турнира Илия Топурия проведет первую защиту титула против Джастина Гэтжи.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт совместно с президентом США Дональдом Трампом планирует отдать большую часть билетов на арену турнира в Белом доме военнослужащим, сообщает Fox News, ссылаясь на слова главы UFC.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Это мероприятие станет частью широкой программы празднования America 250 - юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году. Турнир пройдет 14 июня на газоне у Белого дома. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
По данным источника, для проведения турнира планируют построить временную арену, вместимость которой составит 4300 зрителей. Отмечается, что именно Трамп хочет отдать большую часть билетов на арену военнослужащим.
Глава UFC также отметил, что организаторы турнира бесплатно раздадут 85 тысяч билетов фанатам, которые смогут наблюдать за боями из находящегося рядом парка. На его территории будут установлены большие экраны и сцены.
В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
