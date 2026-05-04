Рейтинг@Mail.ru
"Не нашли ответа": в ЦСКА объяснили увольнение Челестини - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:46 04.05.2026
"Не нашли ответа": в ЦСКА объяснили увольнение Челестини

Бабаев: мы с Челестини так и не нашли ответа на вопрос, что в ЦСКА пошло не так

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини и члены его штаба расторгли контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.
  • Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, заявил, что клуб и тренер не смогли найти причину падения результатов команды.
  • Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев признался, что он и бывший главный тренер команды Фабио Челестини не смогли найти причину падения результатов армейцев.
В понедельник стало известно, что Челестини и члены тренерского штаба Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто расторгли контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон. Швейцарец приступил к работе с армейцами в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Мы убеждены, что, назначив среди кандидатов именно Фабио Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте - все это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку", - приводятся слова Бабаева в Telegram-канале клуба.
"Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее, жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти", - добавил функционер.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. В среду ЦСКА в гостях сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов Кубка России.
"Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов - человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции. Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится Дмитрий Игоревич вместе с командой. Давление трибун и надежды болельщиков - это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны, серьезная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл", - отметил Бабаев.
Футболисты клуба Уфа - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
КДК отдельно рассмотрит обстоятельства неявки "Уфы" на матч Первой лиги
Вчера, 14:43
 
ФутболПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Фабио ЧелестиниРоман Бабаев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала