"Не нашли ответа": в ЦСКА объяснили увольнение Челестини

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев признался, что он и бывший главный тренер команды Фабио Челестини не смогли найти причину падения результатов армейцев.

В понедельник стало известно, что Челестини и члены тренерского штаба Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто расторгли контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон. Швейцарец приступил к работе с армейцами в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

« "В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Мы убеждены, что, назначив среди кандидатов именно Фабио Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте - все это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку", - приводятся слова Бабаева в Telegram-канале клуба.

"Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее, жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти", - добавил функционер.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. В среду ЦСКА в гостях сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов Кубка России.