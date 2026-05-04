Колосков отметил, что ЦСКА нужно найти правильного тренера после Челестини - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
12:19 04.05.2026 (обновлено: 12:21 04.05.2026)
Колосков отметил, что ЦСКА нужно найти правильного тренера после Челестини

  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил о высоком потенциале футболистов ЦСКА.
  • Он выразил надежду, что клуб найдет тренера, который сможет реализовать потенциал игроков и добиться высоких результатов.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского клуба ЦСКА надо найти главного тренера, который сумеет раскрыть игроков и преобразовать их хороший потенциал в высокий результат, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Занимающий шестое место в чемпионате страны ЦСКА в понедельник сообщил об отставке швейцарца Фабио Челестини. Вместе с ним тренерский штаб покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
""Отставка Челестини - разумное решение руководства клуба. Самое главное - то, что Челестини ни разу не признал свои ошибки. На всех пресс-конференциях он находил возможность красноречиво объяснять, что, например, мы хорошо играли первый тайм. А где там хорошо - двадцать минут поиграли, а потом устали и перестали играть. Решение правильное, но встает вопрос - а что будет дальше?" – сказал Колосков.
"У нас в клубах есть селекционные отделы, которые занимаются просмотром различных футболистов по всему миру. А по тренерам у нас такой работы не ведется. И каждый раз поиск нового тренера - это катастрофа. И появляются вдруг люди, неизвестные в нашем футболе, как, например, произошло в Нижнем Новгороде (перед началом сезона команду возглавил Алексей Шпилевский, ранее работавший на Кипре - прим. ред.). Я желаю ЦСКА все-таки найти тренера, который сумел бы тот высокий потенциал, который есть у футболистов, реализовать и преобразовать в хороший результат", - добавил собеседник агентства.
В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны.
