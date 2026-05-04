Психолог рассказал, как родителю распознать травлю ребенка в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Резкое снижение социальных контактов, появление синяков и жалобы на школу могут сигнализировать родителям, что ребенок столкнулся с травлей.
- С травлей сталкиваются до 40% детей и подростков, причем в городах это происходит чаще, чем в селах.
- Международный день борьбы с травлей отмечается 4 мая.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Резкое снижение социальных контактов, появление синяков и жалобы на школу могут сигнализировать родителям, что ребенок столкнулся с травлей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.
"Один из сигналов - резкое снижение социальных контактов: ребенок избегает общения, уходит в онлайн, на вопрос "Как дела?" отвечает "нормально", но при этом замкнут и закрыт. Другие признаки - если у него все чаще появляются синяки, или он приходит в порванной одежде, объясняя это случайным падением", - сказал агентству Неврюев.
Собеседник агентства добавил, что также ребенок может начать чаще болеть, жаловаться, что в школе "все ужасно", или что среди одноклассников "никто меня не понимает".
"По данным некоторых исследований, с травлей сталкиваются до 40% детей и подростков, причем в городах это происходит чаще, чем в селах, просто потому что в городах люди чувствуют себя более разобщенными", - уточнил Неврюев.
