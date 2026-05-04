Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказал, как родителю распознать травлю ребенка в школе - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 04.05.2026 (обновлено: 10:43 04.05.2026)
Психолог рассказал, как родителю распознать травлю ребенка в школе

РИА Новости: резкое снижение контактов говорит о травле ребенка в школе

© Fotolia / Monkey BusinessУченицы начальной школы сплетничают на детской площадке
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Fotolia / Monkey Business
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резкое снижение социальных контактов, появление синяков и жалобы на школу могут сигнализировать родителям, что ребенок столкнулся с травлей.
  • С травлей сталкиваются до 40% детей и подростков, причем в городах это происходит чаще, чем в селах.
  • Международный день борьбы с травлей отмечается 4 мая.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Резкое снижение социальных контактов, появление синяков и жалобы на школу могут сигнализировать родителям, что ребенок столкнулся с травлей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.
"Один из сигналов - резкое снижение социальных контактов: ребенок избегает общения, уходит в онлайн, на вопрос "Как дела?" отвечает "нормально", но при этом замкнут и закрыт. Другие признаки - если у него все чаще появляются синяки, или он приходит в порванной одежде, объясняя это случайным падением", - сказал агентству Неврюев.
Собеседник агентства добавил, что также ребенок может начать чаще болеть, жаловаться, что в школе "все ужасно", или что среди одноклассников "никто меня не понимает".
"По данным некоторых исследований, с травлей сталкиваются до 40% детей и подростков, причем в городах это происходит чаще, чем в селах, просто потому что в городах люди чувствуют себя более разобщенными", - уточнил Неврюев.
Международный день борьбы с травлей отмечается 4 мая.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Жительница Владивостока взыскала деньги за травлю своего ребенка
14 апреля, 04:08
 
ОбществоСоциальный навигаторДетские вопросыСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала