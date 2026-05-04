В Татарстане проживают 92 фронтовика

КАЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. В Татарстане в настоящее время проживают 92 фронтовика, общее число ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов превышает 6,5 тысячи человек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

"Сегодня в республике проживает соответственно 5534 ветерана Великой Отечественной войны и 1017 вдов. Общее количество 6551 человек… И сегодня среди нас проживают 92 фронтовика, также с нами 64 жителя блокадного Ленинграда, 77 бывших узников", - сказала Зарипова на брифинге в правительстве Татарстана.

По ее словам, если сравнивать с 2016 годом, то 10 лет назад количество ветеранов Великой Отечественной войны в республике было в 10 раз больше.

Министр уточнила, что сегодня среди ветеранов много тех, кто перешагнул столетний юбилей: всего в республике 334 человека старше 100 лет, 310 из них - ветераны Великой Отечественной войны.

Зарипова напомнила, что в апреле согласно указу президента Российской Федерации была произведена соответствующая ежегодная выплата некоторым категориям граждан ко Дню Победы. В интересах ветеранов Великой Отечественной войны реализуются различные программы медицинского и лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации, оказания социальных услуг.

С 2008 года, когда началась реализация указа президента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, в Татарстане более 19,1 тысячи ветеранов улучшили жилищные условия, также проводится капитальный ремонт в домах и квартирах, где проживают ветераны, за счет средств местных бюджетов.