ВСУ потеряли до 360 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Веровка, Петровское, Новотроицкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новониколаевка, Доброполье, Веселое Донецкой народной республики и Новоподгородное Днепропетровской области, отмечает ведомство.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 360-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.