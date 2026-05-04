ВСУ потеряли до 360 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.