В России увеличат число мест в вузах по биоэкономическим специальностям

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой.

"Правительству Российской Федерации... провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики и при необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов", - говорится в документе.