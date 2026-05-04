Федор Щукин стал врио главы Дагестана

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин стал врио главы региона.
"Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности <...> до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", — говорится в указе Владимира Путина.
На минувшей неделе президент провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил о переходе экс-главы республики на другую работу. Спикер Народного собрания региона Заур Аскендеров предложил назначить на эту должность Щукина. Путин поддержал его кандидатуру. Выборы запланированы на сентябрь.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. С ноября 2020-го занимал должность зампреда областного суда в том же регионе. В марте 2024 года его назначили председателем Верховного суда Дагестана.