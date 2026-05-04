Рейтинг@Mail.ru
Федор Щукин стал врио главы Дагестана - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 04.05.2026 (обновлено: 12:22 04.05.2026)
Федор Щукин стал врио главы Дагестана

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

© Фото : Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской областиФедор Щукин
Федор Щукин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
Федор Щукин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назначил экс-председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина врио главы республики.
  • Он принял отставку теперь уже бывшего руководителя региона Сергея Меликова по собственному желанию.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин стал врио главы региона.
"Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности <...> до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", — говорится в указе Владимира Путина.
Магомед Рамазанов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин поддержал выдвижение Рамазанова на пост главы правительства Дагестана
30 апреля, 18:06
Он принял отставку теперь уже бывшего руководителя региона Сергея Меликова по собственному желанию.
На минувшей неделе президент провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил о переходе экс-главы республики на другую работу. Спикер Народного собрания региона Заур Аскендеров предложил назначить на эту должность Щукина. Путин поддержал его кандидатуру. Выборы запланированы на сентябрь.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. С ноября 2020-го занимал должность зампреда областного суда в том же регионе. В марте 2024 года его назначили председателем Верховного суда Дагестана.
Федор Щукин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Зампред парламента Дагестана назвал Щукина принципиальным человеком
30 апреля, 19:56
 
ПолитикаРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинФедор ЩукинНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала