Тренер сборной РФ рассказал о переговорах с Африкой по товарищеским матчам

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Старший тренер сборной России по футболу, состоящей из игроков не старше 16 лет, Валентин Гавва сообщил РИА Новости, что национальная команда ведет переговоры по проведению товарищеских матчей, в том числе взаимодействует с одной из африканских федераций.
Российские юноши 2010 года рождения 30 апреля стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. Соревнования проходили в казахстанском Шымкенте.
"По дальнейшим планам: сейчас ведем ряд переговоров с различными федерациями по поводу проведения товарищеских игр. В частности, у нас есть взаимодействие с одной африканской федерацией футбола, и я надеюсь, что нам удастся договориться о товарищеских матчах", - сказал Гавва.
