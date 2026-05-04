Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной РФ рассказал о переговорах с Африкой по товарищеским матчам - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:59 04.05.2026 (обновлено: 11:59 04.05.2026)
Тренер сборной РФ рассказал о переговорах с Африкой по товарищеским матчам

Гавва: сборная РФ по футболу ведет переговоры с Африкой по товарищеским матчам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу ведет переговоры по проведению товарищеских матчей с одной из африканских федераций футбола.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Старший тренер сборной России по футболу, состоящей из игроков не старше 16 лет, Валентин Гавва сообщил РИА Новости, что национальная команда ведет переговоры по проведению товарищеских матчей, в том числе взаимодействует с одной из африканских федераций.
Российские юноши 2010 года рождения 30 апреля стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. Соревнования проходили в казахстанском Шымкенте.
«
"По дальнейшим планам: сейчас ведем ряд переговоров с различными федерациями по поводу проведения товарищеских игр. В частности, у нас есть взаимодействие с одной африканской федерацией футбола, и я надеюсь, что нам удастся договориться о товарищеских матчах", - сказал Гавва.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Российские футболисты примут участие в турнире УЕФА
16 апреля, 16:27
 
ФутболСпортРоссияШымкентСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    04.05 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Футбол
    04.05 17:00
    Урал
    Шинник
  • Футбол
    04.05 17:00
    Челси
    Ноттингем Форрест
  • Баскетбол
    04.05 17:30
    Уралмаш
    Зенит
  • Футбол
    04.05 19:30
    Арсенал Тула
    Ротор
  • Футбол
    04.05 19:30
    Кремонезе
    Лацио
  • Футбол
    04.05 21:45
    Рома
    Фиорентина
  • Футбол
    04.05 22:00
    Севилья
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала