В Финляндии считают, что саммит ЕПС в Ереване обернулся провалом
23:38 04.05.2026
В Финляндии считают, что саммит ЕПС в Ереване обернулся провалом

Финский политик Мема заявил, что саммит ЕПС в Ереване оказался провальным

Ереван
Ереван - РИА Новости, 04.05.2026
Ереван. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саммит Европейского политического сообщества в Ереване оказался провалом.
  • Так считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
  • Мема назвал "евросамоубийством на всех уровнях" ситуацию, при которой ЕС обсуждает оружие в условиях энергокризиса, вместо поиска дипломатического решения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване оказался провалом, а успешным он был бы в случае решения Евросоюза снять с России санкции и возобновить закупки российских энергоносителей, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС.
"Саммит в Армении - это провал, никаких реальных решений после него не последует... Саммит был бы успешным, если бы санкции против России были сняты, ЕС возобновил бы закупки у России энергоносителей", - написал политик на своей странице в соцсети X.

Мема подчеркнул, что предпринимаемые с целью поддержки Украины решения Евросоюза оборачиваются для блока неудачами, при этом ЕС затягивает конфликт с Россией вместо поиска достойного дипломатического решения в условиях энергокризиса.
Политик отметил, что, в то время как другие страны собираются для обсуждения экономического развития, ЕС обсуждает оружие. Такую ситуацию Мема назвал "евросамоубийством на всех уровнях".
