Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит Европейского политического сообщества в Ереване оказался провалом.
- Так считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
- Мема назвал "евросамоубийством на всех уровнях" ситуацию, при которой ЕС обсуждает оружие в условиях энергокризиса, вместо поиска дипломатического решения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване оказался провалом, а успешным он был бы в случае решения Евросоюза снять с России санкции и возобновить закупки российских энергоносителей, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Мема подчеркнул, что предпринимаемые с целью поддержки Украины решения Евросоюза оборачиваются для блока неудачами, при этом ЕС затягивает конфликт с Россией вместо поиска достойного дипломатического решения в условиях энергокризиса.
Политик отметил, что, в то время как другие страны собираются для обсуждения экономического развития, ЕС обсуждает оружие. Такую ситуацию Мема назвал "евросамоубийством на всех уровнях".
