Елена Рыбалко: что случилось со звездой КВН, причины гибели участницы команды "Утомленные солнцем"
16:56 04.05.2026 (обновлено: 18:02 04.05.2026)

Елена Рыбалко: что случилось со звездой команды КВН "Утомленные солнцем"

© Преображение Сочи/YouTube
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первого мая 2026 года стало известно о трагической гибели участницы КВН Елены Рыбалко. Она выступала за команду "Утомленные солнцем". Ей было 53 года.
Чем зрителям запомнилась юмористка?

Подробности трагедии

Как сообщили в телеграм-канале КВН, артистку сбил автомобиль. В публикации отметили: "С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем".
В Международном движении КВН добавили: "Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой".
В паблике команды "Утомленные солнцем" уточнили обстоятельства трагедии. По данным сочинской Госавтоинспекции, происшествие случилось вечером 1 мая в Адлере. Артистка переходила дорогу в неположенном месте.

"Лена, как же так?!"

Сокомандники Елены уже выразили соболезнования по поводу случившейся трагедии. Капитан команды "Утомленные солнцем" Михаил Галустян отметил, что лучшие номера в КВН сделал именно с погибшей.
"Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку. Одни из лучших номеров в КВН я делал с ней. Пусть ей там будет лучше, чем здесь", — рассказал Михаил.
© РИА Новости / Виталий Белоусов — Михаил Галустян
Выразила свои чувства и участница команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщева. В своих социальных сетях она выложила соболезнования о раннем уходе коллеги по цеху.
"Лена… Как же так… Осталось трое детей… Светлая память… Одна из самых ярких девушек КВН… Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена! Соболезную родным и близким", — написала Борщева.
Подтвердил гибель жены и Павел Стешенко, вместе с которым Елена состояла в команде "Утомленные солнцем". У пары юмористов трое детей: сыновья Николай и Григорий, дочь Клара. Павел попросил не беспокоить семью в тяжелый для них момент.
Скорбят об уходе любимой звезды и телезрители.

Запомнилась телезрителям

Елена Рыбалко родилась в Сочи 20 февраля 1973 года. С ранних лет она росла активным и жизнерадостным ребенком. Училась будущая юмористка в Адлере. После школы окончила сочинский техникум по специальности "бухгалтер", получила экономическое образование на факультете бухгалтерского учета и аудита.
Как рассказывала Елена Рыбалко, в сочинскую команду КВН "Утомленные солнцем" она попала совершенно случайно. Изначально девушка пришла на кастинг в Сочинский университет, когда коллектив был уже полностью укомплектован. Ее взяли в резерв, но спустя несколько месяцев тренировок она стала полноценным игроком основного состава.
Своим успехом юмористка обязана искренней любви к юмору, а умение мастерски перевоплощаться в разные образы сделало ее любимицей публики. Чаще всего на сцене партнерами миниатюрной блондинки были Михаил Галустян и Александр Ревва. В 2003 году "Утомленные солнцем" завоевали чемпионский титул в Высшей лиге КВН.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына — Люди возлагают цветы у молодежного центра "Планета КВН" в память о ведущем Александре Маслякове
Самыми запоминающимися номерами Елены Рыбалко стали "Пионерский хор", "Кастинг на телевидении", "Три девицы под окном".

Чем занималась Елена в последние годы

Завершив активные выступления в КВН, Елена не ушла со сцены полностью. Время от времени она вела праздничные мероприятия в Сочи, а также учила азам КВН новичков в Сочи и Новороссийске.
Вместе с мужем Павлом юмористка пробовала заняться предпринимательством. Пара открыла кафе под названием "Утомленные солнцем" на пляже в Дагомысе. Как позже рассказывал супруг, в заведение вложили все накопленные средства, однако бизнес просуществовал всего пару лет.
Впоследствии Елена решила сосредоточить силы на воспитании детей, но 1 мая 2026 года ее не стало.
 
 
 
