Звезду КВН насмерть сбила машина
14:41 02.05.2026 (обновлено: 17:20 02.05.2026)
Звезду КВН насмерть сбила машина

Участница КВН Елена Рыбалко из "Утомленных солнцем" погибла в Адлере

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Адлере погибла Елена Рыбалко, известная по выступлениям за команду КВН "Утомленные солнцем".
  • Артистка перебегала трассу в неположенном месте, в нее на скорости врезалась Toyota, от полученных травм женщина умерла на месте.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Умерла участница команды "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко, сообщили в Telegram-канале КВН.
Ей было 53 года.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем", — говорится в публикации.
Международное движение КВН также выразило соболезнования близким и семье артистки.
"Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой", — подчеркивается в сообщении.
В сообществе команды КВН "Утомленные солнцем" в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что Рыбалко сбила машина. По данным сочинской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне вечером. Артистка переходила дорогу в неположенном месте.
 
