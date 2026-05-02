Звезду КВН насмерть сбила машина

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Умерла участница команды "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко, сообщили в Telegram-канале КВН.
Ей было 53 года.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем", — говорится в публикации.
Международное движение КВН также выразило соболезнования близким и семье артистки.
"Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой", — подчеркивается в сообщении.
В сообществе команды КВН "Утомленные солнцем" в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что Рыбалко сбила машина. По данным сочинской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне вечером. Артистка переходила дорогу в неположенном месте.