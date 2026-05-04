12:44 04.05.2026 (обновлено: 13:02 04.05.2026)
Мошкович выводил прибыль "Русагро" за рубеж через кипрские офшоры

Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прокурорская проверка выявила, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович, который арестован по обвинению в мошенничестве, выводил прибыль агрохолдинга за рубеж через кипрские офшорные компании, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC. Вместе с тем, названные организации использовались Мошковичем для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК "Русагро", а также для вывода капитала за рубеж. В нарушение прямого законодательного запрета членам Совета Федерации открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках... Мошкович выводил в зарубежную юрисдикцию через вышеуказанные иностранные общества прибыль ГК "Русагро", - говорится в антикоррупционном иске Генпрокуратуры РФ.
В понедельник Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 миллионов акций "Русагро" в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры об изъятии активов Мошковича и других лиц. Прокуратура в антикоррупционном иске подсчитала, что стоимость имущества арохолдинга превышает 551 миллиард рублей. Основное заседание по существу назначено на вторник.
Ответчиками по иску проходят также бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов, жена Мошковича Наталья Быковская, его племянник Сергей Трибунский с супругой Луизой Площанской, Юлия Трибунская, ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".
Мошкович и Басов находятся в СИЗО по делу о мошенничестве, ущерб по которому оценивается в 86 миллиардов рублей.
Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Оба дела объединены в одно производство.
ЭкономикаРусагроРоссияМоскваТамбовская областьВадим МошковичСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
