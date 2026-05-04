В Росатоме создали сталь с уникальными свойствами

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ученые "Росатома" изготовили универсальную сталь с уникальными свойствами, необходимую при сооружении так называемого токамака с реакторными технологиями (ТРТ), тем самым сформирована технологическая основа для создания материалов нового поколения термоядерных установок, сообщила атомная госкорпорация.

"Специалисты Научно-производственного объединения "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (НПО " ЦНИИТМАШ ", входит в машиностроительный дивизион " Росатома ") завершили первый этап работ по созданию материалов для планируемого к сооружению российского токамака с реакторными технологиями. В лабораторных условиях была получена сталь, из которой в перспективе можно изготовить ключевые компоненты ТРТ – вакуумную камеру, где будет удерживаться и нагреваться плазма, а также силовую структуру электромагнитной системы", - говорится в сообщении.

Перед учеными стояла задача создать достаточно прочный материал, способный сохранять свои свойства в условиях экстремально низких температур, при которых работают магниты из сверхпроводника, высоких механических нагрузок и нейтронного облучения, но при этом не искажать магнитное поле, создаваемое в термоядерной установке для удержания плазмы, поясняется в сообщении. За основу взяли наработки советской научной школы, воспроизвели технологию в лабораторных условиях и оптимизировали с учетом современных требований конструкторов.

"В рамках проекта нам удалось не только восстановить утраченные технологические компетенции, но и выйти на качественно новый уровень характеристик, сформировав технологическую основу для создания материалов нового поколения для термоядерных установок. Достигнутый результат не является прямым "масштабированием" прежних решений: переработаны химический состав, структура материала и технологические режимы, включая параметры термодеформационной и термической обработки. Это позволило одновременно решить две противоречивые задачи — повышение прочности и сохранение низкой магнитной восприимчивости", — отметил директор по инновационным проектам ЦНИИТМАШ Иван Иванов, слова которого приведены в сообщении.