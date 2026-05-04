Рейтинг@Mail.ru
В Росатоме создали сталь с уникальными свойствами - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 04.05.2026
В Росатоме создали сталь с уникальными свойствами

В Росатоме создали универсальную сталь с уникальными свойствами для ТРТ

© РосатомЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Росатом
Логотип "Росатома". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые «Росатома» создали универсальную сталь с уникальными свойствами для сооружения токамака с реакторными технологиями (ТРТ).
  • Полученная сталь может быть использована для изготовления ключевых компонентов ТРТ — вакуумной камеры и силовой структуры электромагнитной системы.
  • Создание ТРТ рассматривается как важный этап на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ученые "Росатома" изготовили универсальную сталь с уникальными свойствами, необходимую при сооружении так называемого токамака с реакторными технологиями (ТРТ), тем самым сформирована технологическая основа для создания материалов нового поколения термоядерных установок, сообщила атомная госкорпорация.
"Специалисты Научно-производственного объединения "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (НПО "ЦНИИТМАШ", входит в машиностроительный дивизион "Росатома") завершили первый этап работ по созданию материалов для планируемого к сооружению российского токамака с реакторными технологиями. В лабораторных условиях была получена сталь, из которой в перспективе можно изготовить ключевые компоненты ТРТ – вакуумную камеру, где будет удерживаться и нагреваться плазма, а также силовую структуру электромагнитной системы", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Росатом" на грани вылета из Венгрии
17 апреля, 08:00
Перед учеными стояла задача создать достаточно прочный материал, способный сохранять свои свойства в условиях экстремально низких температур, при которых работают магниты из сверхпроводника, высоких механических нагрузок и нейтронного облучения, но при этом не искажать магнитное поле, создаваемое в термоядерной установке для удержания плазмы, поясняется в сообщении. За основу взяли наработки советской научной школы, воспроизвели технологию в лабораторных условиях и оптимизировали с учетом современных требований конструкторов.
"В рамках проекта нам удалось не только восстановить утраченные технологические компетенции, но и выйти на качественно новый уровень характеристик, сформировав технологическую основу для создания материалов нового поколения для термоядерных установок. Достигнутый результат не является прямым "масштабированием" прежних решений: переработаны химический состав, структура материала и технологические режимы, включая параметры термодеформационной и термической обработки. Это позволило одновременно решить две противоречивые задачи — повышение прочности и сохранение низкой магнитной восприимчивости", — отметил директор по инновационным проектам ЦНИИТМАШ Иван Иванов, слова которого приведены в сообщении.
Ожидается, что сооружение ТРТ станет важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора, экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами. В создании установки участвуют организации "Росатома", Российской академии наук и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Росатом" впервые в мире отработал сжигание опасных веществ в реакторе АЭС
22 апреля, 17:38
 
ТехнологииРоссияЦНИИТМАШГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала