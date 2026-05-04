"Рома" разгромила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
"Рома" разгромила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии по футболу

"Рома" нанесла поражение "Фиорентине" в матче чемпионата Италии по футболу.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Рома" дома нанесла крупное поражение "Фиорентине" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Джанлука Манчини (13-я минута), Уэсли Франса (17), Марио Эрмосо (34) и Никколо Пизилли (58).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
04 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Рома
4 : 0
Фиорентина
13‎’‎ • Джанлука Манчини
(Никколо Пизилли)
17‎’‎ • Уэсли
(Марио Эрмосо)
34‎’‎ • Марио Эрмосо
(Куадио Коне)
58‎’‎ • Никколо Пизилли
(Дониэлл Мален)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рома" (64 очка) поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" (37) занимает 16-ю строчку.
В 36-м туре "Рома" в гостях сыграет с "Пармой", а "Фиорентина" примет "Дженоа". Обе встречи пройдут 10 мая.
