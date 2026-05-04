"Рома" разгромила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Рома" дома нанесла крупное поражение "Фиорентине" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Джанлука Манчини (13-я минута), Уэсли Франса (17), Марио Эрмосо (34) и Никколо Пизилли (58).
04 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
13’ • Джанлука Манчини
(Никколо Пизилли)
17’ • Уэсли
34’ • Марио Эрмосо
(Куадио Коне)
58’ • Никколо Пизилли
"Рома" (64 очка) поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" (37) занимает 16-ю строчку.