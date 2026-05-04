Запуск прямых рейсов Россия-Малайзия могут отложить, считает посол

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может быть перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке, считает посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лай.

Заместитель главы управления развития малайзийского острова Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин в марте подтвердил РИА Новости продолжение работы над запуском прямых рейсов из России на остров. В декабре 2025 года посол страны в России рассказал РИА Новости, что выполнение рейсов на остров Лангкави предполагается авиакомпанией Red Wings.