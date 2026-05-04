Запуск прямых рейсов Россия-Малайзия могут отложить, считает посол

04:02 04.05.2026
Самолет в небе. Архивное фото
  • Посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лай считает, что запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может быть перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке.
  • Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство рассчитывает на запуск в 2026 году авиарейсов между Россией и Малайзией.
  • Посол Малайзии отметил, что на политическом уровне вопрос прямых рейсов с Россией улажен, но теперь все зависит от компаний и их коммерческих вопросов.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией может быть перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке, считает посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лай.
В марте глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Малайзией. При этом в феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство рассчитывает на запуск в 2026 году авиарейсов между Россией и Малайзией.
"С учетом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему все идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесены... На политическом уровне, я думаю, все улажено. Просто теперь все зависит от компаний. Им нужно уладить коммерческие вопросы", - сказал "Известиям" посол.
Заместитель главы управления развития малайзийского острова Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин в марте подтвердил РИА Новости продолжение работы над запуском прямых рейсов из России на остров. В декабре 2025 года посол страны в России рассказал РИА Новости, что выполнение рейсов на остров Лангкави предполагается авиакомпанией Red Wings.
В миреРоссияМалайзияБлижний ВостокАндрей Никитин (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
