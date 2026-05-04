"Радио Судного дня" передало новый сигнал

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первый после майских выходных сигнал "Плавбаза" прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в 12.47 мск понедельника в Telegram-канале "УВБ-76 логи", в котором публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня". Последнее сообщение было опубликовано 30 апреля.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".