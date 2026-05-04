Путин внес в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции - РИА Новости, 04.05.2026
21:05 04.05.2026 (обновлено: 21:17 04.05.2026)
Путин внес в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции

Путин внес на ратификацию в ГД касающееся миграции соглашение с Таджикистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.
  • В рамках соглашения российская сторона открывает представительство МВД России в Душанбе, а таджикистанская сторона — представительство МВД Таджикистана в Москве.
  • Соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и в сфере миграции.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 9 октября 2025 года", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что в целях укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах российская сторона открывает на территории Таджикистан представительство МВД России с местом пребывания в Душанбе. Кроме того, таджикистанская сторона открывает на территории РФ представительство министерства внутренних дел Таджикистана и представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана с местом пребывания в Москве.
Отмечается, что соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции.
