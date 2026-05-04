Путин поручил оценить эффективность кадрового обеспечения биоэкономики

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в биоэкономике.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики и при необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 июля 2026 года.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце прошлого года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В конце марта замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин сообщал, что концепция стратегии развития биоэкономики уже направлена в правительство, ее утверждение ожидается в ближайшее время.
