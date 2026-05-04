Путин дал поручения по конкурсу грантов среди проектов по решениям для АПК

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2026 года провести конкурс грантов среди проектов по созданию новых решений для АПК и фармацевтики.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить проведение в 2026 году конкурсного отбора проектов на предоставление этих грантов, посвятив его созданию новых решений для агропромышленного комплекса, биотехнологических производств, фармацевтической промышленности, здравоохранения и других отраслей экономики, в том числе с использованием методов биоинформатики искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 февраля 2027 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов.