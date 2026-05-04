Путин отметил вклад фестиваля Ночной хоккейной лиги в продвижение спорта

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям финального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги отметил вклад данного мероприятия в продвижение ценностей физической культуры и активного образа жизни, соответствующая телеграмма опубликована на Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям финального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги отметил вклад данного мероприятия в продвижение ценностей физической культуры и активного образа жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Этот большой и яркий проект деятельно вовлекает в свою орбиту людей разных возрастов и профессий из многих регионов страны, знакомит участников и гостей с историей и легендарными триумфами отечественного хоккея, вдохновляет на достижение намеченных целей", - говорится в послании.

Президент подчеркнул, что эти соревнования состоялись и получили признание благодаря энтузиазму и творческой энергии игроков, тренеров, ветеранов и организаторов.

"Отмечу, что за прошедшие годы фестиваль значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, внес существенный вклад в продвижение в нашем обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни", - добавляется в телеграмме.