Путин отметил вклад фестиваля Ночной хоккейной лиги в продвижение спорта

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям финального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги отметил вклад данного мероприятия в продвижение ценностей физической культуры и активного образа жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот большой и яркий проект деятельно вовлекает в свою орбиту людей разных возрастов и профессий из многих регионов страны, знакомит участников и гостей с историей и легендарными триумфами отечественного хоккея, вдохновляет на достижение намеченных целей", - говорится в послании.
Президент подчеркнул, что эти соревнования состоялись и получили признание благодаря энтузиазму и творческой энергии игроков, тренеров, ветеранов и организаторов.
"Отмечу, что за прошедшие годы фестиваль значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, внес существенный вклад в продвижение в нашем обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни", - добавляется в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность, что заключительные игры нынешнего фестиваля пройдут в атмосфере честной и динамичной борьбы, оставят самые добрые, незабываемые впечатления. Он пожелал участникам красивых побед и всего наилучшего.