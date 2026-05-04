МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил рост урожайности зерновых в Мордовии.
Президент в понедельник встретился с главой региона Артемом Здуновым в Кремле.
Руководитель республики рассказал президенту о развитии сельского хозяйства, в том числе сообщил о росте показателей урожая зерновых и зернобобовых в 2025 году.
"Да. Зерновые, зернобобовые – 138%. Хорошо", - отреагировал Путин.