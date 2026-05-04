Путин дал главе Мордовии совет перед выборами

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал совет главе Мордовии Артему Здунову перед сентябрьскими выборами главы республики.
Путин в понедельник провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Глава государства поддержал решение Здунова принять участие в выборах на пост главы региона и выразил уверенность, что задачи, которые стоят перед республикой, будут решаться.
"Повторяю еще раз, третий раз говорю: надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным, и, конечно, заложить это в будущую вашу программу", - отметил Путин на встрече.
В Мордовии осенью пройдут выборы главы субъекта. В единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, прямые выборы высших должностных лиц не менее 7 субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов 39 регионов.