14:03 04.05.2026
Путин обратил внимание на показатели рождаемости в Мордовии

  • Путин обратил внимание на показатели рождаемости в Мордовии, которые оказались ниже средних по России.
  • Он отметил, что эта проблема обобщает социальные вопросы и здравоохранение.
  • Президент поинтересовался участием Мордовии в программе борьбы с онкологическими заболеваниями, на что глава региона ответил, что регион вошел в программу и строит онкологический центр.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на показатели рождаемости в Мордовии, которые оказались ниже, чем в среднем по России.
Путин в понедельник принял в Кремле главу Мордовии Артема Здунова.
"Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране", - сказал Путин во время встречи.
Глава государства отметил, что в этом вопросе много составляющих, он обобщает социальные вопросы и здравоохранение.
Президент поинтересовался также, входит ли Мордовия в программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Здунов рассказал, что регион вошел в нее и строит онкологический центр, и выразил надежду на успешное завершение этого строительства.
"Это надо сделать обязательно", - подчеркнул Путин.
