Путин обсудил с главой Мордовии аварийное жилье в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обсудил с главой Мордовии Артемом Здуновым вопросы аварийного жилья.
- Президент отметил, что в регионе таких зданий меньше, чем в других субъектах.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мордовии Артемом Здуновым вопросы аварийного жилья в регионе.
В понедельник президент принял в Кремле Здунова. Во время встречи глава региона доложил, что остается много проблемных вопросов, касающихся жилья, в том числе аварийного.
"У вас аварийного жилья меньше, чем в других регионах страны", - обратил внимание Путин.
В свою очередь Здунов отметил, что ставит эти вопросы в приоритет, поскольку там живут люди.
"Согласен", - добавил президент.