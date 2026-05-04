Путин поприветствовал участников юношеского турнира по самбо "Победа"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей XXIV Международного командного юношеского турнира по самбо "Победа", отметив, что состязания занимают достойное место в календаре наиболее успешных детско-юношеских спортивных мероприятий.

"Ваши состязания занимают достойное место в календаре наиболее успешных, масштабных детско-юношеских спортивных мероприятий. Их всегда с нетерпением ждут многочисленные болельщики и, конечно, сами участники – сборные команды городов-героев, городов воинской славы, федеральных округов, наших исторических регионов – Донбасса и Новороссии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, станут значимым вкладом в продвижение ценностей активного и здорового образа жизни, особенно среди молодёжи, а участники турнира получат большой, позитивный опыт, который поможет им преодолевать трудности, добиваться успеха, достигать намеченных целей.