Путин поприветствовал участников юношеского турнира по самбо "Победа" - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
12:21 04.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей XXIV Международного командного юношеского турнира по самбо "Победа", отметив, что состязания занимают достойное место в календаре наиболее успешных детско-юношеских спортивных мероприятий.
"Ваши состязания занимают достойное место в календаре наиболее успешных, масштабных детско-юношеских спортивных мероприятий. Их всегда с нетерпением ждут многочисленные болельщики и, конечно, сами участники – сборные команды городов-героев, городов воинской славы, федеральных округов, наших исторических регионов – Донбасса и Новороссии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, станут значимым вкладом в продвижение ценностей активного и здорового образа жизни, особенно среди молодёжи, а участники турнира получат большой, позитивный опыт, который поможет им преодолевать трудности, добиваться успеха, достигать намеченных целей.
"Знаю, что впереди у вас насыщенная соревновательная программа, семинары и встречи, посвящённые предстоящему Дню Победы, ярким страницам истории и выдающимся достижениям отечественной школы единоборств... Желаю вам удачи и добрых, незабываемых впечатлений", - отметил российский лидер.
