02:16 04.05.2026
ФМБА подготовило проект о защите генетических данных россиян

© iStock.com / Natali_Mis
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФМБА подготовило проект постановления правительства о правилах передачи генетических данных граждан за пределы России.
  • Данные можно будет передавать без согласований и разрешений, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту или международного научного сотрудничества.
  • Передача генетических данных, полученных в ходе популяционных исследований, за пределы РФ будет возможна только с разрешения специализированной межведомственной комиссии.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подготовило проект постановления правительства, которым определяются правила передачи генетических данных граждан за пределы страны, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Инициатива направлена на защиту генетических данных россиян. Из документа следует, что для передачи данных предлагаются разные режимы: не требующий специальных разрешений, разрешительный и уведомительный.
Данные можно будет передавать без согласований и разрешений, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту: уточнения диагноза, получения второго экспертного мнения, выбора методов лечения, разработки индивидуальных лекарств или биомедицинских клеточных продуктов.
Также предусмотрена возможность передачи генетических данных в целях международного научного сотрудничества, в том числе для опубликования результатов научных исследований.
Ведомством вводится уведомительный механизм, позволяющий при необходимости корректировать форму подачи материала. Такая система защитит конфиденциальность генетической информации россиян, снизит риски ее неправомерного использования и при этом сохранит доступ к современной диагностике и лечению, а также к проведению научных исследований, в том числе в рамках международных проектов.
Передача генетических данных, полученных в ходе популяционных исследований, за пределы РФ станет возможной лишь при получении разрешения специализированной межведомственной комиссии, состав которой утверждается правительством Российской Федерации. Комиссия формируется из представителей аппарата правительства, Минздрава, Минобрнауки, МИД, ФМБА России, Роспотребнадзора, ФСБ, ФСТЭК, РАН и подведомственных им организаций. Решения принимаются большинством голосов.​
