ФМБА подготовило проект о защите генетических данных россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ ФМБА подготовило проект постановления правительства о правилах передачи генетических данных граждан за пределы России.

Данные можно будет передавать без согласований и разрешений, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту или международного научного сотрудничества.

Передача генетических данных, полученных в ходе популяционных исследований, за пределы РФ будет возможна только с разрешения специализированной межведомственной комиссии.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подготовило проект постановления правительства, которым определяются правила передачи генетических данных граждан за пределы страны, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Инициатива направлена на защиту генетических данных россиян. Из документа следует, что для передачи данных предлагаются разные режимы: не требующий специальных разрешений, разрешительный и уведомительный.

Данные можно будет передавать без согласований и разрешений, если это нужно для оказания медицинской помощи конкретному пациенту: уточнения диагноза, получения второго экспертного мнения, выбора методов лечения, разработки индивидуальных лекарств или биомедицинских клеточных продуктов.

Также предусмотрена возможность передачи генетических данных в целях международного научного сотрудничества, в том числе для опубликования результатов научных исследований.

Ведомством вводится уведомительный механизм, позволяющий при необходимости корректировать форму подачи материала. Такая система защитит конфиденциальность генетической информации россиян, снизит риски ее неправомерного использования и при этом сохранит доступ к современной диагностике и лечению, а также к проведению научных исследований, в том числе в рамках международных проектов.